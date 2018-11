Circa 1400 woningen in Amsterdam komen in andere handen. De Amsterdamse investeerder Orange Capital Partners heeft samen met verschillende partners de portefeuille overgedaan aan CBRE Global Investors. Met de deal is een bedrag gemoeid van meer dan 400 miljoen euro.

De portefeuille bevat onder andere het gebouw Change= aan het Delflandplein in Amsterdam-West en de woontorens aan het Waterlandplein in Noord. Verder gaat het om meerdere panden binnen de ring A10 in de hoofdstad.