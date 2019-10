Grote toename oversluiters hypotheken

Het aantal aanvragen voor woninghypotheken is afgelopen kwartaal met 11 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is vooral te danken aan de groep oversluiters, zo meldt hypotheekregistratienetwerk HDN.

Bij de oversluiters nam het aantal hypotheekaanvragen met 23 procent toe. Vooral zij profiteerden van de verhoogde ondergrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) naar 290.000 euro. Bij de doorstromers en starters steeg het aantal aanvragen slechts met enkele procenten. De grens voor NHG wordt overigens vanaf komend jaar verder verhoogd naar 310.000 euro.

HDN ziet vooral in Flevoland een sterke toename in het aantal doorstromers en starters. De toename van 20 procent in die provincie komt door de betaalbaarheid van de woningen daar. Zo is de gemiddelde woningwaarde van een doorstromer 145.000 euro minder dan in de aangrenzende provincies Noord-Holland en Utrecht.