Grote terugroepactie door Lamborghini

De Italiaanse sportwagenbouwer Lamborghini roept wereldwijd 6893 auto’s terug naar de garage vanwege een technisch probleem met de motor. Het probleem heeft te maken met de brandstoftoevoer, waardoor de motor kan uitvallen. Er zijn geen ongevallen bekend als gevolg van het mankement.

Het gaat om de modellen Aventador, Veneno en Centenario van de bouwjaren 2012 tot 2018. De eigenaars worden op de hoogte gebracht van de terugroepactie. De update van de software duurt een uur. Het is nog niet duidelijk of ook in Nederland auto’s teruggeroepen worden.

Lamborghini, onderdeel van het Duitse autoconcern Volkswagen, verkocht vorig jaar het recordaantal van 3815 bolides, goed voor een omzet van 1 miljard euro. De Verenigde Staten zijn de grootste markt voor het beroemde sportwagenmerk.