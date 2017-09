Grote storing treft luchthavens wereldwijd

Passagiers over de hele wereld lijken last te hebben van problemen met het inchecken voor vluchten. Niet alle vluchten zijn getroffen, maar onder meer Air France-KLM, Lufthansa, British Airways, Qantas, Vueling en Amerikaanse maatschappijen melden problemen.

Mogelijk zit het probleem bij Amadeus. Het vluchtboekingssysteem van die technisch dienstverlener aan de luchtvaart is volgens het bedrijf getroffen door een „netwerkstoring”. Amadeus laat weten dat de systemen zo snel mogelijk weer opgestart worden.

KLM zegt via Twitter aanhoudende technische problemen te hebben. Woordvoerders van KLM en Schiphol konden niet direct meer informatie geven.

De Singaporese luchthaven Changi bevestigt dat het inchecken door een storing langer dan normaal kan duren. Vliegveld Gatwick zegt dat luchtvaartmaatschappijen in Londen problemen hadden, maar dat die al verholpen zouden zijn. Verder zouden ook in onder meer Parijs, Washington en New York problemen op luchthavens zijn door technische problemen.