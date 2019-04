Grote samenwerking voor verduurzamen woningen

Een grote samenwerking op de arbeidsmarkt moet de verduurzaming van woonwijken een impuls geven. Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden tekenen hierover woensdag een intentieverklaring bij de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.

Nu al hebben bedrijven grote moeite om het werk gedaan te krijgen, vanwege een tekort aan technisch personeel. De samenwerking is nodig om veel meer mensen aan te trekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken en onderwijs op maat. Er zijn geen precieze doelen afgesproken over het aantal banen.

Verder willen de partijen, waaronder Bouwend Nederland, het UWV, FNV en VNO-NCW, via bepaalde projecten kijken hoe ze schaars personeel slimmer kunnen inzetten. Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen door muren of andere bouwonderdelen al volledig in een fabriek te maken. Dan hoeven ze ter plekke alleen nog maar gemonteerd te worden.

„Het tempo moet omhoog”, benadrukt een woordvoerder van de SER. Het kabinet streeft ernaar jaarlijks 50.000 woningen te verduurzamen. Dit zal naar 200.000 per jaar moeten gaan om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben.