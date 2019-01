Grote renovatie vakantieparken Center Parcs

Center Parcs gaat zijn parken grootschalig vernieuwen, zodat deze meer in de smaak vallen bij de moderne vakantieganger. Het gaat om grootste zeven vakantieparken in Nederland, België en Duitsland.

Het in een nieuw jasje steken van vakantieverblijven is goed voor zo’n 85 procent van het renovatieplan. De meeste luxe vakantiehuisjes worden uitgebreid en vernieuwd. Ook komen er twee nieuwe type vakantiecottages met speciale belevenissen: het dierenvakantiehuis en het avontuurvakantiehuis.

Verder krijgen de voorzieningen een make-over. Zo worden de glijbanen van het subtropische zwembad Aqua Mundo voorzien van licht- en geluidseffecten en komen er nieuwe kinderbaden. In twee parken wordt een nieuw dierenparkconcept uitgerold. Daar kunnen de gasten in een bosrijke omgeving op een natuurlijke manier met de dieren omgaan.

De modernisering van de vakantieparken past in de bredere strategie van Center Parcs. Zo is het park Port Zélande onlangs op een vergelijkbare wijze gerenoveerd. Maar ook de vakantiecomplexen elders in Europa worden vernieuwd. In totaal is er een budget van 550 miljoen euro gemoeid met de modernisatie. Investeerder Blackstone, eigenaar van het vastgoed, stelt 200 miljoen euro beschikbaar.