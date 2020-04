Grote pensioenfondsen hard getroffen door coronacrisis

De grote pensioenfondsen in Nederland hebben door de coronacrisis tientallen miljarden euro’s aan vermogen verloren. Hun toch al penibele financiële gezondheid is afgelopen kwartaal flink verslechterd, waardoor voor miljoenen Nederlanders pensioenkortingen dreigen.

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zag zijn dekkingsgraad kelderen van 97,8 procent eind december tot 82 procent. Dit betekent dat ABP voor elke euro die het ambtenarenfonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren, nog maar 82 cent in kas heeft. Volgens ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool is de situatie „reden tot zorg”. „We raakten dit kwartaal ruim de helft van de beleggingswinst van 2019 kwijt”, zegt ze in het kwartaalbericht van het fonds. Maar ze benadrukt ook dat het nog te vroeg is om te kunnen zeggen wat dit precies gaat betekenen voor de hoogte van de pensioenen.

Bij zorgfonds PFZW verliep het afgelopen kwartaal „dramatisch”, zo geeft directeur Peter Borgdorff aan. „De coronacrisis zorgde wereldwijd voor historische koersdalingen op de financiële markten. Tegelijkertijd daalde ook de rente naar nog lagere niveaus. Voor pensioenfondsen een gevaarlijke combinatie.” Bij PFZW zakte de dekkingsgraad tot 83,5 procent.

Metaalfondsen PME en PMT scoorden met hun graadmeter aan het eind van de periode rond de 86 procent. Daarmee deden ze het iets beter dan gemiddeld, uitgaande van recente cijfers van Aon. Dat advies- en onderzoeksbureau constateerde onlangs al dat Nederlandse fondsen gemiddeld op een dekkingsgraad van 85 procent uitkwamen. Van de grote fondsen staat alleen bpfBOUW er nog enigszins goed voor.

Of er volgend jaar bij veel fondsen daadwerkelijk gekort zal moeten worden op de pensioenen, is nog onduidelijk. Dat hangt er deels ook vanaf of de overheid nog besluit om fondsen extra ruimte te geven, net als afgelopen jaar. In de sector wordt daarnaast al een tijd met smart gewacht op de nadere uitwerking van het pensioenakkoord dat het kabinet, de werkgevers en de vakbonden vorig jaar overeenkwamen.

De Nederlandsche Bank (DNB) wees er eind vorige maand op dat het nog te vroeg is voor een discussie over de gevolgen van de coronacrisis voor pensioenfondsen. DNB-president Klaas Knot stelde dat ingrepen als pensioenverlagingen altijd genomen moeten worden op basis van de financiële situatie aan het eind van een jaar. Zover is het nu nog niet. Volgens Knot zou er bijvoorbeeld in de tweede helft van het jaar nog een aanzienlijk herstel op de financiële markten kunnen plaatsvinden.