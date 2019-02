Grote karaokefusie in Taiwan

Een grote fusie schudt de Taiwanese karaokewereld op. Volgens uitbater van karaokebars Cashbox Partyworld zit er wel muziek in een samenwerking met branchegenoot Holiday Entertainment. Beide partijen hadden al een belang in elkaar.

Net als in veel andere landen is karaoke in Taiwan een populair tijdverdrijf. Cashbox Partyworld heeft zestien karaokecentra in grote Taiwanese steden waar klanten een eigen kamer kunnen huren waar ze alleen of met een groep vrienden met liedjes kunnen meezingen. Holiday Entertainment heeft 52 karaokebars en zit ook in kleinere Taiwanese steden.

Gezamenlijk hebben de bedrijven een fors marktaandeel in het Aziatische land. Een eerdere poging van de twee bedrijven om samen te gaan, in 2007, werd dan ook tegengehouden door de toezichthouder. Die moet zich ook nu buigen over de fusieplannen.