Grote Italiaanse bank Intesa Sanpaolo wil branchegenoot kopen

Intesa Sanpaolo wil branchegenoot Unione di Banche Italiane (UBI) overnemen. De bank heeft een overnamebod in aandelen gedaan op UBI dat neerkomt op 4,9 miljard euro.

De overnamepoging komt volgens ingewijden als een verrassing voor het bestuur van UBI. Zo meldde de financieel dienstverlener maandag in een nieuw strategisch plan nog zelfstandig te willen blijven. Naar verluidt komen bestuurders dinsdag zo snel mogelijk bijeen om zich over de zaak te buigen.

Na de samenvoeging zou een bank ontstaan die de grootste Italiaanse bank, UniCredit, naar de kroon steekt. Intesa Sanpaolo rekent op een totale balans van 1,1 biljoen euro en een omzet van 21 miljard euro voor de nieuwe fusiebank.

Het bundelen van krachten in de Europese bankensector is volgens analisten hard nodig. De winstgevendheid staat door lage rentes onder druk, terwijl banken veel moeten investeren in nieuwe technologie en de strijd tegen witwassen. Intesa Sanpaolo wijst er daarnaast op dat het percentage slechte leningen, nog altijd een slepend probleem voor Italiaanse banken, dankzij de fusie met UBI verder omlaag wordt gebracht.

Intesa Sanpaolo verwacht de overname voor het einde van dit jaar af te ronden.