Grote hotelketen waarschuwt voor Britse ontslagen

Hotelketen PPHE Hotel waarschuwt dat het in het Verenigd Koninkrijk mogelijk een groot aantal mensen moet ontslaan. Door de coronacrisis is het aantal hotelbezoekers flink afgenomen en de vraag zal waarschijnlijk niet snel naar het oude niveau terugkeren.

PPHE, dat eind 2019 een vast personeelsbestand had van 4700 medewerkers, maakte de afgelopen tijd onder meer gebruik van verschillende vormen van lokale overheidssteun om coronaklappen op te vangen.

De komende tijd worden er wel hotels weer gefaseerd opengesteld, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in andere landen waar PPHE actief is. Dat zijn onder meer Duitsland, Kroatië en Hongarije. In Nederland heeft PPHE verschillende hotels in bezit, waaronder het Park Plaza Victoria Amsterdam. Dat hotel bleef de afgelopen tijd open.