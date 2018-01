Grote fusie Canadese wietkwekers

De Canadese wietkweker Aurora Cannabis neemt zijn kleinere rivaal CanniMed Therapeutics over, waardoor de grootste cannabisproducent ter wereld gemeten naar beurswaarde ontstaat. Met de overname is een bedrag gemoeid van 1,1 miljard Canadese dollar, bijna 720 miljoen euro.

Het gecombineerde bedrijf krijgt een marktwaarde van ruim 5 miljard euro, waarmee het zijn Canadese rivaal Canopy Growth van de troon stoot als duurste wietkweker ter wereld. Door de overname wil Aurora zijn productiecapaciteit vergroten, in aanloop naar de legalisatie van recreatief gebruik van cannabis in Canada later dit jaar. Ook is er wereldwijd steeds meer vraag naar cannabis voor medicinaal gebruik. In Canada werd medicinaal gebruik al in 2001 gelegaliseerd, waardoor er veel wietproducenten in het land zijn.

Ook andere bedrijven haken in op de sterk groeiende Canadese wietsector. Zo nam in oktober vorig jaar drankenconcern Constellation Brands, bekend van Corona, een minderheidsbelang in Canopy Growth.