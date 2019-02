Grote fusie bankensector VS

De Amerikaanse bankensector wordt opgeschud door de grootste fusie in meer dan tien jaar. De banken BB&T en SunTrust Banks gaan samen op in een onderneming, die daarmee de op vijf na grootste bank in de Verenigde Staten wordt.

Aan de deal hangt een prijskaartje van 66 miljard dollar. De transactie vindt plaats via een aandelenruil. De banken verwachten flink in de kosten te snijden en rekenen op besparingen van minstens 1,6 miljard dollar per jaar tegen 2022.

Volgens kenners is de Amerikaanse bankensector rijp voor een golf van fusies en overnames. Zo zei de topman van Bank of America, Brian Moynihan onlangs dat er binnenkort een grote concurrent kan ontstaan. Ook bij Ernst & Young wordt gerekend op een consolidatieslag. De financiële instellingen zitten volgens kenners bij het accountantskantoor op een geldberg, die ze dankzij belastingverlagingen en versoepeling van de regelgeving hebben opgebouwd.