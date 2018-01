Grote fruitfusie van de baan

De grote Belgische groente- en fruithandelaar Greenyard neemt zijn Amerikaanse branchegenoot Dole Food toch niet over. De Belgen zeggen dat de onderhandelingen zijn stopgezet. Volgens Hein Deprez, uitvoerend voorzitter van Greenyard, is het niet gelukt om tot een overeenkomst te komen.

Vorige maand meldde Greenyard nog dat er sprake was van vergevorderde gesprekken. Dole zou ruim 2,5 miljard dollar moeten opbrengen, lieten ingewijden aan persbureau Reuters weten.

Beide bedrijven zijn ook in Nederland actief. Het in Brussel aan de beurs genoteerde Greenyard is een belangrijke leverancier van Albert Heijn. Dole is vooral bekend van zijn bananen en ananassen. Samen zouden Greenyard en Dole volgens kenners in één klap de grootste groente- en fruitverwerker ter wereld zijn geworden.