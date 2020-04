Grote fabriek voor varkensvlees in VS dicht om uitbraak virus

De grote Amerikaanse vleesverwerker Smithfield Foods sluit een belangrijke fabriek voor varkensvlees voor onbepaalde tijd na een uitbraak van het coronavirus onder werknemers. Het bedrijf waarschuwt dat er tekorten aan varkensvlees kunnen ontstaan in de Verenigde Staten.

Het gaat om de fabriek in Sioux Falls in de staat South Dakota, die goed is voor 4 tot 5 procent van de Amerikaanse varkensvleesproductie. Er zijn meer dan tweehonderd gevallen van het coronavirus vastgesteld onder de 3700 werknemers bij die faciliteit. Ook bij andere vleesverwerkende fabrieken in de VS zijn werknemers besmet geraakt en werden locaties gesloten of is de productie verminderd.

Smithfield-topman Ken Sullivan waarschuwde dat die sluitingen zorgen voor een groot risico dat er tekorten aan vlees in supermarkten ontstaan. Door het massale gehamster van boodschappen door Amerikanen, bijvoorbeeld van veel ham, en problemen met toelevering door de maatregelen om de uitbraak tegen te gaan zijn soms lege schappen in supers te zien.