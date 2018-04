Grote deal tussen Merck en P&G

Het Duitse farmacie- en chemieconcern Merck verkoopt zijn divisie voor consumentenproducten aan het Amerikaanse Procter & Gamble (P&G). Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 3,4 miljard euro.

Merck zette het onderdeel vorig jaar in de etalage om geld op te halen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en het aflossen van schulden. Er zou ook interesse zijn geweest van onder meer Nestlé, Reckitt Benckiser en farmaceut Mylan. Met de overname versterkt P&G zijn eigen activiteiten op het gebied van consumentenzorg. P&G heeft merken als verkoudheidsmiddel Vicks en mondverzorging van Oral-B. Het bedrijf is ook moederconcern van bijvoorbeeld Pampers, Gillette en Ariel.

De consumentendivisie van het bedrijf uit Darmstadt bevat producten die zonder recept verkocht worden zoals vitaminen en voedingssupplementen. Consumer Health van Merck was in 2016 goed voor een omzet van 860 miljoen euro in ruim veertig markten, met 3800 werknemers.