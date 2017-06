Grote cyberaanval treft bedrijven wereldwijd

Een nieuwe, grootscheepse aanval met ransomware, een virus dat computersystemen gijzelt zodat de makers losgeld kunnen eisen, treft dinsdag bedrijven en instellingen wereldwijd. In Nederland liggen in ieder geval de containerterminals van APM Terminals in de Rotterdamse haven eruit.

APM Terminals is onderdeel van de Deense transportgigant A.P. Møller-Mærsk, die ook getroffen is door de cyberaanval. Ook bij andere vestigingen van het wereldwijd actieve bedrijf ligt het werk stil. De gevolgen voor de haven in Rotterdam, waar meer containerterminals gevestigd zijn, lijken vooralsnog beperkt. „Het gaat enkel en alleen om APM”, aldus een woordvoerder van het havenbedrijf.

Bij medicijnenproducent MSD zijn de locaties in Oss en Haarlem getroffen door een cyberaanval, en waarschijnlijk ook fabrieken in andere landen. De productie ligt deels stil. Het bedrijf kon nog niet zeggen of er sprake is van ransomware en of er een verband is met de aanval op onder meer APM Terminals

Ook pakketvervoerder TNT Express liet weten dat het last heeft van „inmenging” in sommige systemen. Het bedrijf is bezig de situatie in kaart te brengen en maatregelen te treffen. Beveiligingsonderzoeksbedrijf Fox-IT gaat er vanuit dat meer bedrijven en instellingen in Nederland getroffen zijn. Namen noemde het bedrijf evenwel niet.

Vooral Oekraïne is zwaar getroffen. Vrijwel het gehele computernetwerk van de overheid ligt daar plat. Ook Oekraïense banken en grote bedrijven zijn doelwit geworden, waaronder de beheerder van het Oekraïense elektriciteitsnet, vliegtuigfabrikant Antonov en de luchthaven van de hoofdstad Kiev. In buurland Rusland is onder meer oliemaatschappij Rosneft getroffen.

In ieder geval heeft het Britse reclamebureau WPP laten weten dat het tot de slachtoffers behoort. Datzelfde geldt voor de Franse producent van glas en andere bouwmaterialen Saint-Gobain, die in Nederland actief is onder de naam Raab Karcher. Ook de Amerikaanse snoep- en koekjesproducent Mondelez, bekend van merken als Milka, LU en Oreo, is getroffen.