Grote belegger kritisch op Hongkong-standpunt HSBC en StanChart

De steun van de Britse banken HSBC en Standard Chartered voor de omstreden Chinese veiligheidswet voor Hongkong leidt onder beleggers tot kritiek. Aviva Investors, de vermogensbeheerder van verzekeringsgroep Aviva met belangen in de banken, uit zijn zorgen over de politieke verklaringen van de banken.

HSBC en Standard Chartered lieten vorige week weten Chinese wetgeving over de veiligheidskwestie in Hongkong te steunen. De gewraakte veiligheidswet maakt het mogelijk dat China ingrijpt in Hongkong, bijvoorbeeld bij grootschalige protesten tegen Peking.

Na kritiek vanuit de Britse politiek, stuurde ook Aviva Investors een bezorgd bericht aan de banken. „We voelen ons ongemakkelijk bij de beslissing van HSBC en Standard Chartered om de voorgenomen nieuwe nationale veiligheidswet in Hongkong publiekelijk te steunen, zonder de details of praktische uitwerking daarvan te kennen”, schrijft David Cumming, hoofd beleggingen van Aviva Investors, in een e-mail aan de bedrijven. Hij waarschuwt dat het politieke statement ook op het zakelijke vlak gevolgen kan hebben.

Hongkong is een autonoom onderdeel van China met een eigen regering en rechtsstelsel. Door de nieuwe wet bestaat de vrees dat van die relatieve vrijheid in Hongkong weinig overblijft. Zorgen over groeiende invloed van Peking op Hongkong leidden vorig en begin dit jaar tot grootschalige protesten tegen de leiding van de stadstaat. De demonstraties namen af door de uitbraak van het coronavirus, maar door de veiligheidswet zijn de protesten weer opgelaaid.