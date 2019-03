Grote bedrijven Utrecht alert

Grote werkgevers in de regio Utrecht zijn extra alert, als gevolg van de eerdere schietpartij in de stad. Aanwijzingen van autoriteiten worden opgevolgd. Ook wordt personeel zo goed als mogelijk op de hoogste gehouden van de ontwikkelingen.

De NS, die met het hoofdkantoor, maar ook op andere plekken in Utrecht is gevestigd, zegt zichtbare en onzichtbare maatregelen te hebben genomen om de veiligheid van medewerkers en reizigers te bewaken. Op een gemiddelde maandag zijn in Utrecht voor de NS duizenden mensen werkzaam op kantoor.

Ook Rabobank doet zijn best om het personeel kordaat in te lichten. Op het hoofdkantoor van de bank is maandag vaak één van de drukkere dagen qua personeelsbezetting, aldus een zegsvrouw. Ook hier zijn duizenden mensen aan het werk.