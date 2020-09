Grote bedrijven in actie om zeelieden thuis te krijgen

Grote internationale bedrijven zoals Unilever, Heineken en Procter & Gamble (P&G) komen in actie om overheden aan te sporen de tienduizenden zeelieden te helpen die momenteel vastzitten op koopvaardijschepen en niet naar huis kunnen vanwege het coronavirus. Zij hebben daarvoor een open brief ondertekend die is gestuurd aan secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties.

Naar schatting zitten wereldwijd meer dan 300.000 zeelieden vast op schepen omdat zij vanwege de maatregelen tegen de pandemie niet kunnen worden afgelost, met gevaar voor verslechterende werkomstandigheden en ook dwangarbeid. De bedrijven, waaronder ook Carrefour en Mondelez, vinden dat meer moet worden gedaan om deze bemanningsleden te helpen, want hun welzijn komt in gevaar omdat ze al maandenlang noodgedwongen op zee zijn.

„We zijn nu op een kantelpunt als we niets doen aan het aflossen van zeelieden”, schrijft Unilever-topbestuurder Marc Engel, verantwoordelijk voor distributie bij het concern. „Er is een enorm risico dat de mondiale distributieketen gaat stuklopen. Het is eigenlijk een situatie van dwangarbeid omdat die zeelieden vastzitten op schepen. Het is een mensenrechtenzaak”, aldus Engel

De bedrijven vinden dat meer moet worden gedaan om bemanningsleden te testen op corona om veiligheid te garanderen. Daarnaast moeten afspraken worden gemaakt om te zorgen dat zeelieden kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld door vaarroutes te verleggen naar havens waar aflossing veilig kan plaatsvinden. Ook moeten arbeidsvoorwaarden worden nageleefd, zoals bijvoorbeeld betaling voor overwerk.