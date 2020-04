Grote banken VS maken miljarden vrij om schade coronacrisis

De grote banken in de Verenigde Staten zetten vele miljarden dollars opzij om verliezen op leningen op te vangen als gevolg van de coronacrisis. Door de virusuitbraak wordt de Amerikaanse economie hard geraakt en neemt dus de kans sterk toe dat bedrijven en consumenten leningen niet kunnen terugbetalen.

Bank of America kondigde aan 3,6 miljard dollar extra te reserveren voor zijn stroppenpot voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Bij zakenbank Goldman Sachs gaat het om bijna 1 miljard dollar en Citigroup maakt 4,6 miljard dollar extra vrij, zo blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers over het eerste kwartaal. Dinsdag maakte JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS gemeten naar bezittingen, al bekend nog eens 6,8 miljard dollar uit te trekken voor eventuele kredietverliezen. De grote hypotheekverstrekker Wells Fargo heeft een vergelijkbare stap gezet.

Als gevolg van die verhoogde reserves zagen de grote financiële concerns de winsten in het eerste kwartaal dan ook flink dalen. Daar kwamen nog de renteverlagingen door de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, tegen de impact van de crisis bovenop. Daardoor hebben de banken te kampen met lagere rente-inkomsten. Verder hadden ze te maken met veel onrust op de financiële markten.

Banken moeten nu kleine bedrijven en particuliere klanten die in de problemen komen door de pandemie helpen, bijvoorbeeld door uitstel van betaling van leningen te bieden. Vooral veel kleine winkeliers hebben het moeilijk, terwijl ook miljoenen Amerikanen werkloos zijn geworden. De Amerikaanse overheid heeft enorme steunpakketten aangekondigd om ’s werelds grootste economie door de crisis te loodsen.