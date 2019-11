Grote Amerikaanse onlinebrokers gaan samen

De Amerikaanse onlinebroker Charles Schwab neemt voor ongeveer 26 miljard dollar zijn branchegenoot TD Ameritrade over via een aandelendeal. De overname hing al in de lucht, nadat bronnen vorige week hadden gemeld dat de twee bedrijven in gesprek waren.

Het beheerd vermogen van het fusieconcern bedraagt meer dan 5 biljoen dollar. Schwab en TD Ameritrade zijn de twee grootste Amerikaanse beursgenoteerde brokers. De sector in de Verenigde Staten is momenteel sterk in beweging, waarbij partijen hun commissies voor een groot aantal diensten naar nul terugbrengen. Dat is positief voor klanten, maar zet de winsten onder druk. Door samen te gaan willen de bedrijven financiële en strategische voordelen behalen.

De fusie wordt gesteund door de besturen van beide ondernemingen. Het is de bedoeling dat de deal in de tweede helft van 2020 wordt afgerond. De integratie zal naar verwachting maximaal 36 maanden in beslag gaan nemen.