Grote Amerikaanse krantenuitgever vraagt uitstel van betaling aan

McClatchy, een van de grootste krantenuitgevers van de Verenigde Staten, heeft uitstel van betaling aangevraagd. De meer dan 150 jaar oude onderneming achter onder meer The Miami Herald, The Kansas City Star en The Sacramento Bee kampt al een hele poos met forse schulden en flinke pensioenverplichtingen. Er wordt gewerkt aan een herstelplan om er weer bovenop te komen.

De grote schuldenlast dateert uit 2006 toen McClatchy miljarden dollars neertelde om Knight Ridder te kopen. Dat mediabedrijf had veel lokale kranten in bezit die toen werden overgenomen. McClatchy, dat momenteel goed is voor zo’n dertig mediatitels, heeft al een toezegging binnen voor 50 miljoen dollar aan financiering. In combinatie met normale inkomsten zou het bedrijf financieel sterk genoeg zijn om de komende periode normaal door te werken.