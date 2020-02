Grote Amerikaanse bank legt Italië-trips personeel aan banden

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase stelt restricties in voor zakenreizen naar Italië. Het gaat om een van de eerste grote internationale bedrijven waarvan bekend is dat ze maatregelen nemen in Europa in verband met het nieuwe coronavirus.

Medewerkers van het financiële concern met plannen om naar het Zuid-Europese land af te reizen, moeten voorlopig expliciete goedkeuring hebben van het management van de bank. Personeel dat de afgelopen veertien dagen in Noord-Italië is geweest en griepachtige verschijnselen vertoont, wordt opgedragen om thuis te merken. En wie niet ziek lijkt maar wel in de getroffen gemeenten in Noord-Italië is geweest, moet van JPMorgan zeker twee weken van afstand werken.

Overigens is JPMorgan niet het enige bedrijf dat ingrijpt vanwege de verdere verspreiding van het virus. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat in ieder geval Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, Lazard, BNP Paribas en Deutsche Bank eveneens met reisbeperkingen of waarschuwingen aan hun personeel zijn gekomen.