Grootverbruikers: kwaliteit postdienst stabiel

De kwaliteit van de postbezorging is vorig jaar niet verbeterd, maar ook niet achteruit gegaan. Dat concluderen bedrijven die nog veel post versturen. Gemeten over een langere periode is volgens de ondernemingen, verenigd in de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP), wel sprake van een verbetering.

De VGP doet ieder jaar onderzoek naar de kwaliteit van de postbezorging door PostNL en Sandd. De organisatie kijkt daarbij vooral of post op tijd wordt afgeleverd en of de poststukken überhaupt op de beoogde bestemming aankomen.

Bij de 24-uursdienst van PostNL constateerde de VGP een kleine achteruitgang bij de tijdige bezorging van post. De 72-uursdienst presteerde zowel bij de bezorgzekerheid als bij de tijdige postbezorging op hetzelfde niveau als in 2017. Concurrent Sandd verbeterde de score van zijn 24-uursdienst als het gaat om het op tijd afleveren van post. De 72-uursservice bleef op hetzelfde niveau als een jaar eerder steken.