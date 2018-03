Grootste zonnepanelendak van het land in Venlo

Het grootste zonnepanelendak van Nederland komt in Venlo. In april wordt daar op het dak van een distributiecentrum begonnen aan de installatie van 28.000 zonnepanelen die ongeveer 80.000 vierkante meter in beslag nemen.

Als de zonnepanelen in de herfst allemaal aangesloten zijn, levert het Venlose dak circa 7000 kilowattuur per jaar aan stroom op, genoeg om circa 2000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Het distributiecentrum neemt daar de helft van af. De resterende groene stroom kan door bedrijven en huishoudens in de omgeving worden afgenomen.

Het zonnepanelendak in Venlo neemt de titel over van het dak op de Scania-vestiging in Zwolle. Bij de Zweedse vrachtwagenfabrikant liggen als het vorig jaar aangekondigde project klaar is 22.000 zonnepanelen op het dak, die 6000 kilowattuur per jaar stroom genereren.

Elders in Europa zijn zonnepanelendaken geïnstalleerd die aanmerkelijk groter zijn en meer stroom genereren. Zo zijn er onder meer op groente- en fruitmarkten in het Franse Perpignan en het Italiaanse Bologna installaties die meer stroom opwekken. Ook in Duitsland zijn grotere projecten.