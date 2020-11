Grootste windmolenpark op zee van Nederland is af

De bouw van het grootste Nederlandse windmolenpark op zee, Borssele 1 & 2, is afgerond. De 94 windturbines voor de kust van Zeeland zijn volgens eigenaar Ørsted goed voor de levering van 752 megawatt aan groene stroom. Dat is genoeg om 1 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Borssele 1 & 2 is de eerste van een reeks grote windparken die Nederland wil laten bouwen om afspraken uit het Energieakkoord na te komen. Het is de bedoeling dat het totale vermogen aan windenergie op zee in 2030 goed is voor 11 gigawatt. Dat is zo’n 40 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag.

De bouw van het windpark door het Deense Ørsted leverde ook een aantal Nederlandse bedrijven werk op. Zo was funderingsspecialist Sif uit Roermond verantwoordelijk voor de gigantische palen waar de windturbines op staan. Baggeraar en maritiem dienstverlener Van Oord werkte aan de installatie.

Op dit moment is Borssele 1 & 2 het op één na grootste windmolenpark op zee ter wereld, na het Hornsea-park voor de Britse kust. Naar verwachting rondt een consortium van onder andere Eneco, Shell en Van Oord volgend jaar de bouw van de naastgelegen kavels Borssele 3 & 4 af, die uit nog eens 77 windmolens bestaan.

Energiebedrijf Eneco en olie- en gasconcern Shell werken daarnaast aan een een windturbinepark voor de kust van Noord-Holland. Dat moet voor nog eens het equivalent van 1 miljoen huishoudens groene stroom opleveren.

De komst van de vele windmolens in de Noordzee is niet voor iedereen goed nieuws. Nederlandse vissers vinden dat er te weinig ruimte overblijft voor rendabele visserij. Ook Europabreed verzetten vissers zich tegen windturbineparken. Zo eist de Europese vissersactiegroep EMK een verbod op de geplande bouw van windparken. De organisatie wil eerst meer onderzoek naar mogelijk schadelijke gevolgen van de molens op paaigebieden in zee.