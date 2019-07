Grootste stijging uitgaven reclames in 5 jaar

De uitgaven aan reclames in Nederlandse media zijn in 2018 het hardst gestegen in vijf jaar tijd. De zogeheten netto-mediabestedingen stegen geholpen door de economische groei met 3,3 procent tot ruim 4,5 miljard euro, meldt marktonderzoeksbureau Nielsen.

De stijging komt voor het grootste deel op het conto van onlinereclame. Na reclames op internet (plus 8 procent) stegen de uitgaven aan buitenreclame met dik 6 procent verhoudingsgewijs het meest. Deze out-of-home-advertenties spelen overigens een beduidend kleinere rol dan andere vormen van reclame, zoals op televisie. De uitgaven aan tv-spotjes stegen met 3 procent.

Aan adverteren in allerlei soorten tijdschriften werd aanmerkelijk minder besteed. Dat geldt ook voor huis-aan-huisbladen, bioscoopreclames en folders.