Grootste problemen door corona voorbij voor AkzoNobel

Verffabrikant AkzoNobel heeft de ergste problemen door het coronavirus achter de rug. De impact van de uitbraak van het virus zal in het tweede kwartaal wel groter zijn dan in de eerste drie maanden van het jaar, toen alleen Azië werd geraakt.

In april lag de omzet van AkzoNobel 30 procent lager dan een jaar eerder, in mei was dat nog 20 procent en in juni ziet de verfmaker het herstel doorzetten. De distributiekanalen in Europa en China voor de afdeling Decorative Paints zijn weer grotendeels geopend. In de rest van Azië en in Zuid-Amerika zijn nog wel problemen.

Het herstel voor de divisie Performance Coatings gaat wat trager. De takken die zich bezig houden met lakken voor de auto- en luchtvaartindustrie zijn zwaarder geraakt.

AkzoNobel maakt volgende maand de cijfers over het tweede kwartaal bekend.