Grootste medische vakbeurs ter wereld in teken van corona

Medica, de grootste medische vakbeurs ter wereld, zal dit jaar met name gaan over het coronavirus. De beurs, die normaal in Düsseldorf is, wordt dit jaar vanwege de pandemie virtueel gehouden. Er zal veel gepraat worden over het coronavaccin en coronasneltesten.

Vanwege de pandemie is er dit jaar ook speciale aandacht voor infectieziekten, het belang van laboratoria en de toekomst van diagnoses. Die kunnen een pandemie goed in kaart brengen en therapieën nauwkeurig voorspellen op basis van laboratoriumuitslagen, aldus de beursorganisatie. Op de vakbeurs is ook aandacht voor hygiëne en infectiepreventie in ziekenhuizen. Zo zijn er presentaties van bedrijven die geautomatiseerde reiniging van patiëntenkamers, wachtkamers en operatieruimtes hebben ontworpen met behulp van robotica.

Ook digitalisering in de zorg krijgt de aandacht, omdat deze vanwege de coronacrisis een vlucht heeft genomen en leveranciers van medische technologie nog belangrijker zijn geworden, schrijft de beursorganisatie op de website. Denk aan microtechnologie zoals implantaten, apps en draagbare apparatuur, maar ook kunstmatige intelligentie en big data. Er zijn ook Nederlandse bedrijven aanwezig, waaronder een ontwikkelaar van medische ventilatie- en beademingssystemen en makers van desinfectiespullen. Medica begint maandag en eindigt donderdag.

Tal van belangrijke bijeenkomsten staan momenteel in het teken van de coronapandemie. Aanstaand weekend komen de belangrijkste economieën ter wereld bijvoorbeeld bij elkaar op de G20, die eveneens virtueel wordt gehouden. De landen presenteren naar verwachting een actieplan zodat elk land eerlijke toegang krijgt tot een toekomstig coronavaccin. Dat is volgens de landen nodig om de coronacrisis op te lossen en de wereldeconomie te laten herstellen.