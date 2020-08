Grootste krimp ooit: economie daalt met 8,5 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal hard getroffen door de coronacrisis. Het bruto binnenlands product daalde in die periode van drie maanden met 8,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste berekening. Een dergelijke krimp is volgens het statistiekbureau niet eerder gemeten.

De krimp is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens. Verder namen ook de investeringen en de invoer en export sterk af. De krimp in Nederland was wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. „Maar ongekend, of duizend synoniemen voor dat woord”, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen.