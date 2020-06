‘Grootste klap moet voor technologische industrie nog komen’

Het merendeel van de bedrijven in de technologische industrie verwacht pas in het derde kwartaal het dieptepunt van de coronacrisis te bereiken. Dat meldt branchevereniging FME na een enquête onder 650 algemeen directeuren in de sector. Ook voor volgend jaar verwacht ruim de helft nog omzetdalingen.

Vooral kleine en middelgrote bedrijven worden door de teruglopende vraag getroffen. Ruim 40 procent van de bedrijven in de branche denkt binnen een jaar op geldproblemen te stuiten. Een op de twaalf ondernemingen denkt zelfs binnen drie maanden al te weinig liquiditeit te hebben.

Twee derde van de ondervraagden denkt aan personele maatregelen om de kosten onder controle te houden. Dat kan bijvoorbeeld door het verkleinen van de flexibele schil, het instellen van een vacaturestop, het niet verlengen van tijdelijke contracten, maar ook een reorganisatie.

FME denkt dat de sector zich uit de crisis kan innoveren, maar dat gaat niet zonder steun van de overheid. Ruim een vijfde van de bedrijven zal vanwege de crisis minder investeren. Nog eens 55 procent heeft zijn investeringsbudget gelijk gehouden aan vorig jaar. De branchevereniging wil daarom dat de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) flink wordt verruimd. Die wet regelt lagere loonheffingen voor personeel dat onderzoek en ontwikkeling doet voor innovatieve producten en productieprocessen.