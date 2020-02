„Grootste kans op baan als natuurkundedocent en tandheelkundige”

Studenten die kiezen voor de hbo-opleiding tot natuur- of scheikundeleraar of de universitaire studie tandheelkundige hebben de grootste kans op een baan. Dat meldt uitkeringsinstituut UWV. Een studie dans of letterkunde geeft relatief het minste succes op de arbeidsmarkt.

De dinsdag gepubliceerde ranglijst van het UWV is gebaseerd op eerder onderzoek van Elsevier Weekblad en SEO Economisch onderzoek naar kansen van hbo’ers en academici op de arbeidsmarkt. Naast de hbo-docentenopleidingen natuur- en scheikunde, is ook de baangarantie voor studenten die kiezen voor de lerarenopleidingen techniek, wiskunde en Nederlands hoog. De opleiding management in de zorg maakt de hbo-top vijf compleet.

De top vijf hbo-opleidingen die het minste succes opleveren op de arbeidsmarkt zijn naast dans, de kunstacademie, muziek, toerisme en European studies. Het UWV benadrukt dat één op de zes afgestudeerden van hbo dans een vaste baan heeft. Bij hbo muziek bedraagt het jaarinkomen een jaar na afstuderen 15.900 euro. Dit is veel lager dan het gemiddelde startinkomen van hbo’ers van 32.400 euro.

Bij de ranglijst van universitaire opleidingen liggen er naast tandheelkunde veel banen voor het oprapen in de economie. Zo liggen er voor studenten fiscale economie, econometrie, accounting en fiscaal recht de nodige kansen op de arbeidsmarkt. Verder wijst het UWV erop dat afgestudeerde tandheelkundigen doorgaans het meest verdienen van alle universitaire studies. Zij hebben direct na afstuderen een jaarinkomen 61.200 euro. Tien jaar na afstuderen is het salaris al ruimschoots verdubbeld.

Afgestudeerde masterstudenten letterkunde, archeologie en diverse culturele masterstudies hebben relatief lang nodig om een behoorlijke baan te vinden. Na letterkunde duurt dit volgens het UWV meestal meer dan twee jaar. Als eenmaal een baan is gevonden, gaat het vaak om tijdelijk werk met een lage beloning. Zo hebben pas afgestudeerde archeologen gemiddeld een jaarinkomen van 23.600 euro. Terwijl het gemiddelde jaarinkomen van pas afgestudeerde masterstudenten op 38.900 euro ligt.