‘Grootste diamantendelver snijdt in de prijzen’

De grootste diamantendelver ter wereld De Beers heeft bij zijn veiling in november in de prijzen voor diamanten gesneden. De edelstenen gingen met een gemiddelde korting van 5 procent over de toonbank, meldden ingewijden. De prijzen voor de goedkopere diamanten gingen zelfs met dubbele cijfers omlaag.

Het diamantenbedrijf, dat onderdeel is van mijnbouwonderneming Anglo American, kampt met moeilijke marktomstandigheden. De selecte groep kopers die tien keer per jaar naar Botswana afreist om aan de veilingen van De Beers mee te doen, had bij de laatste evenementen steeds minder trek in de edelstenen. Marktspelers als diamantenhandelaars en -slijpers worstelen met wegsmeltende winstmarges vanwege het overaanbod op de diamantenmarkt.

De Beers behaalde de afgelopen paar veilingen minder omzet dan gewoonlijk en besloot de kopers toen al tegemoet te komen. Zo konden die een deel van de aangeboden diamanten terug verkopen aan het bedrijf tegen gunstige voorwaarden. Prijsverlagingen werden destijds achter de hand gehouden als laatste redmiddel.