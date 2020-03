Grootse dagverliezen op Wall Street sinds 1987

De beursgraadmeters op Wall Street zijn donderdag met de grootste dagverliezen gesloten sinds de beurscrash op Black Monday in 1987. Net als in Azië en Europa zijn Amerikaanse beleggers geschrokken van het inreisverbod voor Europeanen naar de Verenigde Staten om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te beteugelen. Tussentijds kondigde de Federal Reserve aan om extra geld in de markt te pompen, maar beleggers waren niet onder de indruk. De Dow-Jonesindex ging met een min van 10 procent de handel uit en de bredere S&P 500 eindigde met een min van 9,5 procent.