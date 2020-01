Groothandelsbedrijf Sligro maakt kwart minder winst

Sligro heeft afgelopen jaar een winst van 34 miljoen euro in de boeken gezet. Deze viel ruim een kwart lager uit dan een jaar eerder. Volgens het groothandelsbedrijf hebben veranderingen in de organisatie een drukkend effect op de resultaten gehad.

Zo moest Sligro het voorbije jaar tijd en moeite steken in de integratie van de eerder van Heineken overgenomen groothandelsactiviteiten. Eerder was al bekend dat veel voormalig klanten van Heineken minder bestellingen plaatsten. Dat kwam ook doordat Sligro zijn belofte van één bestelling, één levering en één factuur aan klanten nog niet heeft ingelost.

Verder nam Sligro de activiteiten van branchegenoot De Kweker over. Ook moest het bedrijf aanpassingen in de onderneming doorvoeren als gevolg van de eerdere verkoop van de EMTÉ-supermarkten. In België drukten investeringen en opstartverliezen na de opening van een nieuwe locatie in Antwerpen op het resultaat.

Sligro maakte eerder al omzetcijfers bekend. De opbrengsten stegen in 2019 met 2,1 procent ten opzichte van een jaar eerder tot bijna 2,4 miljard euro. Exclusief de effecten van overnames nam de omzet overigens met 0,9 procent af.

Topman Koen Slippens zegt dat de onderneming zich het komende jaar richt op een aantal belangrijke thema’s. Het gaat onder meer om het verbeteren van het rendement en de klanttevredenheid. Ook binnen Sligro moet samenwerking tussen afdelingen beter worden afgestemd.

Voor dit jaar gaat Sligro uit van een beperkte totale marktgroei. Daarbij zullen volumes wel afnemen, maar wordt dit gecompenseerd door prijsstijgingen. Verder rekent Sligro op een stijging van de loonkosten. Het bedrijf is naar eigen zeggen terughoudend met de overall verwachtingen voor het resultaat dit jaar. Het doet daarom nog geen concrete voorspellingen.