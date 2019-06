Groothandels zien omzet stijgen

Groothandels hebben in de eerste maanden van dit jaar meer omzet gedraaid. Vooral bij bedrijven die handelen in landbouwproducten en toeleveranciers aan de industrie was sprake van duidelijke groei. Ook in verschillende andere branches steeg de omzet maar in mindere mate, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet van de grossiers in het eerste kwartaal dit jaar steeg op jaarbasis met ruim 3 procent. Bij de landbouwproducten was sprake van een stijging met 7 procent. Vooral handelaren in akkerbouwproducten zoals granen, ruwe tabak, oliƫn, zaden en veevoer zetten meer om. De groothandelsbedrijven gericht op de industrie wisten de opbrengsten met 6 procent op te voeren. Verder zat de omzet ook bij non-food, voedingsmiddelen, olie- en steenkool en ICT-apparatuur in de lift.

Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling nam in het tweede kwartaal van 2019 iets af ten opzichte van een kwartaal eerder. Verder werden in de groothandel en handelsbemiddeling in de eerste maanden van dit jaar 94 faillissementen uitgesproken. Sinds het tweede kwartaal van 2017 ligt dit aantal onder de honderd.