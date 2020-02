Groothandels: vraag mondkapjes omhoog na uitbraak coronavirus Italië

Groothandels die handelen in mondkapjes hebben het nog steeds druk, een maand nadat de Chinese stad Wuhan werd afgesloten van de buitenwereld omdat het nieuwe coronavirus er was uitgebroken. Nu het virus ook dichter bij huis is gesignaleerd, komen er meer aanvragen vanuit Nederland. Dat blijkt uit een rondvraag bij drie groothandels. Ze beantwoorden aanvragen van klanten vaak met „nee”, „misschien” of „later”.

„We hebben geen voorraad meer van corona-gerelateerde producten”, meldt groothandel Thaly aan bezoekers van zijn website. Ze kunnen een formulier invullen om aanspraak te maken op de nieuwe voorraad, als die binnenkomt. Dankzij goede contacten met leveranciers krijgt de groothandel nog wel mondkapjes binnen, zegt een medewerker. Maar het is moeilijk te voorspellen wanneer en hoeveel.

De groothandels merken aan de vraag naar mondkapjes dat het nieuwe coronavirus dichter bij huis is uitgebroken. „Vlak na de uitbraak in China was het echt topdrukte. Die piek is nu wel weg. Nu met het nieuws in Italië trekt de vraag weer aan”, aldus Rob van der Weide van Merkala. De groothandel was twee weken na het nieuws van de uitbraak in China door de mondkapjes heen. Sindsdien probeert het bedrijf hier en daar wat vandaan te krijgen. „Dat lukt soms wel, soms niet”, zegt Van der Weide. Ook producten als desinfecterende zeep en handschoenen gaan hard.

„Het is minder heftig dan eerder”, merkt ook Lucas de Koning van Majestic. Maar nog steeds kan hij niet aan de vraag voldoen. Normaal gesproken komen veel mondkapjes uit China. Daar ligt volgens De Koning nog wel wat voorraad in de havens, maar komen geen nieuwe leveringen binnen. Net als de andere groothandels is Majestic meer gaan leunen op leveringen uit Europese landen.