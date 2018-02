Groothandelaar B&S gaat naar de beurs

De Dordtse groothandelaar in levensmiddelen en cosmetica B&S Group gaat voor een notering op de Amsterdamse beurs. Dat maakte de onderneming maandag bekend. De beursgang moet, afhankelijk van marktomstandigheden, de komende weken plaatsvinden.

B&S levert onder meer voeding, cosmetica en drank aan de meeste grote Europese cruiserederijen, maar ook aan legerbases die opereren onder vlag van de Verenigde Naties en de NAVO. Het bedrijf koopt verder producten goedkoop in bij grote merkfabrikanten, voor retailers en voordeelketens als Action en Kruidvat. Ook behoort internetgigant Amazon tot de klanten. Het bedrijf bedient klanten in meer dan honderd landen.

De afgelopen jaren groeide het bedrijf, waarvan de geschiedenis begint in 1872, jaarlijks met bijna 13 procent. B&S behaalde die groei zowel op eigen kracht als door overnames. Die strategie wil het bedrijf verder voortzetten. Vorig jaar had B&S een omzet van meer dan 1,5 miljard euro en een winst van 68,8 miljoen euro.

B&S is nu nog in handen van ondernemer Willem Blijdorp en topman Bert Meulman. Blijdorp blijft via zijn investeringsvehikel Sarabel een grootaandeelhouder. Zowel Blijdorp als Meulman wil sowieso ook op de lange termijn aandeelhouder blijven.