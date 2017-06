Groothandel heeft de wind in de rug

De Nederlandse groothandels hebben in het eerste kwartaal bijna 12 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal van 2016. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat opmerkt dat het de eerste groei in de dubbele cijfers is in vijf jaar.

Alle sectoren groeiden, maar de grondstoffensector deed dat het hardst. Mede door de ten opzichte van begin vorig jaar flink gestegen olieprijzen, groeide de omzet in de olie- en gashandel met 56 procent. Ook de prijzen van metalen stegen, waardoor de omzet van de schroothandel met 48 en die van de metaalhandel met 23 procent toenam.

Het ondernemersvertrouwen kwam uit op 27, twee punten hoger dan eind 2016. De ondernemers zijn al sinds 2014 overwegend positief. Ook over het tweede kwartaal van 2017 hebben ze vertrouwen. Ze verwachten meer export, meer orders te plaatsen, meer werkgelegenheid in hun branche en een beter economisch klimaat.