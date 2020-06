Grootbedrijf moet mkb eerder betalen

Grote bedrijven moeten straks hun rekeningen van middelgrote en kleine leveranciers binnen dertig dagen betalen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) werkt samen met minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan een wetswijziging, zo maakte Keijzer deze week bekend.

Wat houdt de wijziging in?

Een groot bedrijf moet de factuur van een midden- of kleinbedrijf (mkb) straks binnen dertig dagen betalen. Nu is de wettelijke betaaltermijn nog twee keer zo lang. Mogelijk gaat –als stok achter de deur– de Autoriteit Consument en Markt een jaar lang klachten en meldingen van ondernemers over niet-naleving van de dertigdagentermijn registreren.

Waarom moet de betaling sneller?

Het bedrijfsleven heeft sneller betalen zelf niet voor elkaar gekregen, blijkt uit een evaluatie. In 2018 bleven facturen gemiddeld 41,5 dagen liggen. In het eerste kwartaal van vorig jaar was dit 41 dagen en in het tweede kwartaal 41,4 dagen. Maar veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten, vindt Keijzer. De moeilijke periode die is ontstaan door het coronavirus komt daar nu nog eens bij.

Wat vinden ondernemers ervan?

MKB-Nederland is tevreden dat de plannen nu definitief in een wet worden omgezet. De mkb’ers hebben keer op keer het onderwerp aangekaart. „Dit is goed voor de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers én komt tegemoet aan hun doorgaans zwakkere onderhandelingspositie”, reageerde voorzitter Jacco Vonhof van de belangenorganisatie. „Als mkb-ondernemer zit je in een afhankelijkheidsrelatie. Het is vaak slikken of stikken, je hebt geen poot om op te staan en een incassobureau op je grootste klant afsturen doe je niet zo snel.”

Ook een flink aantal grote bedrijven is te spreken over het voorstel. Uit eigen beweging zorgden al 63 gerenommeerde bedrijven voor een vlotte betaling aan de servicemonteur of bloemist. Zij zijn aangesloten bij het initiatief Betaalme.nu.

Ondernemend Nederland stelt een vervolgactie voor. „Het is nu ook belangrijk dat kredietverstrekkers en investeerders niet meer eisen van bedrijven dat ze hun betalingstermijnen moeten oprekken om de cashflowpositie te versterken”, aldus ondernemersvoorvrouw Mirjam Bink.

De verheugde Aannemersfede-ratie hoopt dat de bewindslieden nu het oprekken van offertetermijnen willen onderzoeken. Betalingen, vaak in gedeeltes, moeten niet onnodig worden opgehouden als offertes nog wachten op handtekeningen, aldus een woordvoerder. Veel mkb-aannemers die werken voor gemeenten, provincies en andere overheidsopdrachtgevers lopen daar tegenaan.

Wanneer gaat de nieuwe regel in?

Het wetsvoorstel moet dit na-jaar ter consultatie worden voorgelegd. Daarna moet het nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden goedgekeurd.