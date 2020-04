‘Grootbanken verliezen terrein op hypotheekmarkt’

De Nederlandse grootbanken verliezen te midden van de coronacrisis terrein op de hypotheekmarkt. Niet eerder bedreigden zoveel zogenoemde prijsvechters tegelijk de gevestigde orde, constateert De Hypotheekshop.

Volgens de hypotheekadviesketen speelt mee dat de grootbanken de rentetarieven de afgelopen tijd relatief wat meer hebben verhoogd dan bijvoorbeeld verzekeraars, buitenlandse banken en andere aanbieders. Die hogere hypotheekrentes zijn weer een gevolg van betalingsproblemen bij klanten en de lage olieprijzen.

Gemiddeld steeg de hypotheekrente vorige week naar 1,80 procent. Ten opzichte van het dieptepunt half maart ligt de hypotheekrente op dit moment gemiddeld 0,18 procentpunt hoger. Daarmee is de rentestand terug op het niveau van eind december.

Deze maand eindigen de grootbanken in een marktaandeellijstje van De Hypotheekshop als derde, achter zogeheten regiepartijen en verzekeraars. Via een regiepartij kunnen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, investeren in de Nederlandse hypotheekmarkt. ING, ABN AMRO en Rabobank ondervinden onder meer concurrentie van Argenta, Lloyds, Allianz, Merius, Vista, Hypotrust Vrij Leven. De Hypotheekshop verstrekte geen concrete percentages over marktaandelen.

Het jaar 2020 telt nu al meer renteverhogingen dan heel 2019, melden de hypotheekadviseurs verder. Mogelijk dat het tempo waarin de hypotheekrente stijgt, de komende weken afneemt. Afgelopen week was het aantal geldverstrekkers dat de rentetarieven verhoogde, al wat lager dan de weken ervoor.

De positie van de grootbanken op de hypotheekmarkt staat al langer onder druk. Door de forse daling vorig jaar van de hypotheekrente, waardoor 20 jaar vast als rentevaste periode steeds dominanter werd, wonnen andere aanbieders flink marktaandeel.