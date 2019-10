Grootaandeelhouder wil VolkerWessels overnemen

Grootaandeelhouder Reggeborgh wil bouwbedrijf VolkerWessels helemaal in handen krijgen. De investeerder doet een bod van 21,75 euro per aandeel. Daar zit wel het interim dividend al bijgerekend. Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels, heeft al 63,6 procent van de aandelen in handen.

VolkerWessels laat weten het bod zorgvuldig te zullen bestuderen. De onderhandelingen met Reggeborgh zijn nog in een beginstadium en het is verre van zeker dat dit tot een overeenkomst leidt.

Als Reggeborgh slaagt zal VolkerWessels vermoedelijk van de beurs verdwijnen. Dat zou niet de eerste keer zijn. In 1989 kreeg VolkerWessels voor het eerst een beursnotering en in 2003 verdween het bedrijf weer van beurs toen Reggeborgh het overnam. Later verkocht het investeringsfonds een deel van VolkerWessels, maar beetje bij beetje kwam het bouwbedrijf weer in de oude handen.

Twee jaar geleden besloot Reggeborgh ongeveer een derde van de aandelen VolkerWessels opnieuw naar de beurs te brengen. De opbrengst wilde het investeringsfonds gebruiken om het familiekapitaal meer te gaan spreiden. Nu probeert de familie Wessels dus toch weer de volledige controle over het bouwbedrijf in handen te krijgen.

Op de beurs in Amsterdam werd enthousiast gereageerd op het bod. De koers van het aandeel VolkerWessels steeg rond 13.15 uur 18,6 procent naar 21 euro.