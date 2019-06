‘Groot onderzoek naar handel met voorkennis’

Amerikaanse aanklagers doen mee met een groot internationaal onderzoek naar handel met voorkennis. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg. Het Amerikaanse onderzoek loopt tegelijkertijd met onderzoeken door autoriteiten in Groot-Brittannië en Frankrijk.

De kwestie draait om een groep handelaren in Europa en het Midden-Oosten die tientallen miljoenen zouden hebben verdiend met verdachte beleggingen. Die werden gedaan voorafgaand aan mediaberichten over bijvoorbeeld fusies en overnames. Daarbij werden onder meer adviseurs, bestuurders, advocaten en ambtenaren omgekocht met geld en geschenken om zo vertrouwelijke informatie in handen te krijgen, aldus de bronnen.

De handelaren zijn actief vanuit steden als Londen, Parijs, Genève en Dubai. Ze probeerden ook gebruik te maken van de media door tips te lekken aan journalisten om zo te profiteren van koersbewegingen van aandelen. Om hun sporen uit te wissen maakten de handelaren gebruik van schimmige bedrijfsconstructies en complexe financiële instrumenten, met behulp van gecodeerde communicatiemiddelen. Een van de verdachte handelaren werd in mei door Servië uitgeleverd aan de Verenigde Staten.