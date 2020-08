Groot offshore-olieboorbedrijf Valaris vraagt faillissement aan

De grote uitbater van offshore-boorplatformen Valaris heeft faillissement aangevraagd vanwege de moeilijke marktomstandigheden in de olie- en gassector door de coronacrisis. Het bedrijf is niet langer in staat aan zijn schuldverplichtingen te voldoen.

Het in Londen gevestigde Valaris behoort tot de grootste boorbedrijven op zee ter wereld qua vloot, maar gaat gebukt onder een schuld van circa 7 miljard dollar. De aanvraag werd ingediend in de Amerikaanse staat Texas. Het bedrijf gaat nu proberen de schulden te herstructureren, maar waarschuwde dat er waarschijnlijk weinig tot niks overblijft voor de aandeelhouders.

Ook andere offshore-boorbedrijven zijn al failliet gegaan door de malaise in de olie-industrie door de coronacrisis, die leidde tot fors lagere olieprijzen. Daardoor krijgt dat soort bedrijven veel minder opdrachten voor boringen op zee.