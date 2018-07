Groot Handelsgebouw verdwijnt van beurs

Groothandelsgebouwen verdwijnt van de beurs in Amsterdam. De uitbater van het Groot Handelsgebouw naast het Centraal Station in Rotterdam wordt, inclusief schuld, voor circa 90 miljoen euro overgenomen door de Amerikaanse investeerder HighBrook.

Er werd al een tijdje gewerkt aan de verkoop. Vrijdag is de deal afgerond. Direct daarop hebben directeur Marius Meurs en de commissarissen van Groothandelsgebouwen hun functies formeel neergelegd. Beursuitbater Euronext is verzocht de handel in certificaten van het bedrijf op te schorten met ingang van 1 augustus.

Het Groot Handelsgebouw werd in 1953 geopend als verzamelgebouw voor groothandelaren. Na de Tweede Wereldoorlog was er in Rotterdam een grote behoefte aan bedrijfs- en kantoorruimte. Een van de architecten was Huig Maaskant, die later ook de Euromast ontwierp.

De beursnotering dateert van 1984, onder de naam Groothandelsgebouwen. Het plan was ooit om elders in Rotterdam nog een Groot Handelsgebouw neer te zetten, maar daar is het nooit van gekomen. De onderneming, die dus slechts één gebouw beheerde, was de laatste paar jaar meerdere malen in gesprek met geïnteresseerde partijen over een overname.