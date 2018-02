Groot doen en denken in San Francisco

De Amerikaanse president Trump maakt er geen geheim van: Amerika moet weer groot worden. Dat bedoelt hij misschien niet letterlijk, maar zo kun je het wél opvatten als je de immense technologiebedrijven en de universiteit Stanford bezoekt. En als je naast een reuzenduim van Facebook staat natuurlijk.

Op Stanford University, waar we dinsdag een kijkje namen, lopen zo’n 16.000 studenten rond. Jaarlijks betalen ze 67.000 dollar (54.000 euro) om hier te mogen studeren.

Dat is veel geld, maar studenten op deze universiteit zijn zeer gewild bij de techbedrijven in de buurt. De kwaliteit van Stanford is dan ook hoog. Dat heeft onder meer te maken met de samenwerking tussen de universiteit en de bedrijven.

Je zou denken dat alleen rijke ouders hun kind hier naartoe kunnen sturen. Toch blijkt dat niet zo te zijn. Zo’n 8 procent van de studenten zit gratis op school. Stanford betaalt dit uit een speciaal potje voor getalenteerde jongeren.

De universiteit is immens, maar dat geldt voor heel veel dingen en bedrijven. Zo bezochten we als groep ondernemers dinsdag enkele start-ups. Deze kleine bedrijfjes denken direct –of hooguit binnen enkele maanden– groot en internationaal. De financiering ervan gaat ook in het groot: niet in duizenden, maar in miljoenen dollars.

Woensdag zijn we vertrokken uit Silicon Valley om in de stad San Francisco neer te strijken. Hier zullen we de rest van de week blijven. Iedereen die er ooit geweest is, weet dat hier alles groot is. Ook de bekende vind-ik-leukduim van Facebook die we tegenkomen.

Tijdens een bezoek aan Salesforce, een internationaal concern dat bedrijfssoftware aanbiedt, horen we dat er alleen al in San Francisco meer dan 20.000 mensen voor dit bedrijf werken. Mensen die je niet zo snel zult betrappen op een 9 tot 5-mentaliteit. Vandaar dat hier werkelijk de hele dag file staat. Want Salesforce is zeker niet het enige grote bedrijf. Op de campus van Apple zijn ook 12.000 mensen werkzaam.

De vraag die me bezighoudt, is waarom mensen hier zo graag willen werken. Jawel, het is hier een prachtige plek voor iedereen die een beetje interesse heeft voor IT en techniek.

Toch word ik als Nederlander wel wat moe van al die grootsheid, woorden zoals great, awesome, super, nice en ga zo maar door. Misschien is het wel, zoals een Amerikaanse kennis me toevertrouwde: „We doen ons graag groot voor.”

De auteur is teamleider IT bij Montapacking Fulfilment en maakt deze week een studiereis naar Silicon Valley.