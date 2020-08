Groot cruiseschip vaart weer uit op Middellandse Zee

De sinds maart door coronamaatregelen voor anker liggende cruiseschepen hopen de draad weer op te pakken. Het grote schip MSC Grandiosa in de haven van Genua vaart zondagavond de zee op. De Italiaanse onderneming MSC Cruises hoopt opnieuw te kunnen beginnen met een zevendaagse cruise langs Civitavecchia, Naples, Palermo en de Maltese hoofdstad Valletta. De Grandiosa is daarmee voor op de concurrentie van bijvoorbeeld Costa Cruises van het concern Carnival, dat van plan is pas in september uit te varen uit Trieste en uit Genua met cruises voor uitsluitend Italianen.

De Italiaanse overheid heeft afgelopen week het groene licht gegeven voor de hervatting van de bootreizen met ingang van dit weekeinde. Om aan boord afstand te kunnen houden vaart de Grandiosa uit met slechts 70 procent van de klandizie die normaal kan meereizen. De reis van het cruiseschip zal nauwlettend in de gaten worden gehouden door bestrijders van het virus. Eerder deze maand moest een kleiner cruisebedrijf in Noorwegen, Hurtigruten, de pas hervatte cruise afbreken, nadat passagiers en bemanningsleden het coronavrius bleken te dragen.

De Europese sector van de cruisebusiness is voornamelijk Italiaans. Als de Italiaanse boten volgeboekt de zeeën bevaren, werken in de sector 53.000 mensen en brengt die Italiaanse scheepvaartondernemingen 14,5 miljard euro per jaar op. In Europa is als gevolg van de coronamaatregelen in de sector 25,5 miljard euro verloren, aldus de Cruise Lines International Association. Overal op de wereld liggen cruiseschepen vrijwel leeg voor anker, onder meer voor de Scheveningse kust, met name de Zaandam (Holland-Amerika Lijn) de World Dream (Dream Cruises), de Seaborn Ovation (Seabourn Cruise Line) en de Emerald Princess (Princess Cruises).