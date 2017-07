„Groot banenverlies bij Microsoft”

Het Amerikaanse software- en technologiebedrijf Microsoft zou plannen hebben om duizenden banen te schrappen als onderdeel van een reorganisatie van de verkoopactiviteiten. Het bedrijf wil zich daarbij meer focussen op de verkoop van software via de cloud ofwel diensten via internet.

Naar verluidt kunnen de plannen al deze week worden aangekondigd. Het banenverlies zou wereldwijd gaan plaatsvinden. Microsoft wil meer inzetten op cloud-diensten in plaats van software via desktops en servers om zo marktleider Amazon bij te kunnen houden. De afgelopen tijd gingen al duizenden banen verloren bij het bedrijf in verband met reorganisaties, onder meer bij de mobieltjestak.