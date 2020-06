‘Groot Amerikaans fastfoodbedrijf in financiële problemen’

Fastfoodbedrijf NPC International, dat honderden restaurants van Pizza Hut en Wendy’s uitbaat, staat op het punt om uitstel van betaling aan te vragen. De grote franchisenemer zou een renteaflossing voor uitstaande schulden hebben gemist en zou daarop gesprekken voeren met schuldeisers over een faillissementsaanvraag, aldus zakenkrant The Wall Street Journal.

NPC is eigenaar van meer dan 1200 Pizza Hut-restaurants en 385 winkels van Wendy’s. Het zou zo’n 800 miljoen dollar aan schulden uit hebben staan. Als de onderneming faillissementsbescherming geniet kunnen onder meer onrendabele restaurants makkelijker worden gesloten en een reorganisatie eenvoudiger worden uitgevoerd. Vertegenwoordigers van NPC waren niet direct beschikbaar voor commentaar.

NPC is zeker niet het eerste restaurantbedrijf dat in de problemen is gekomen als gevolg van de crisis. Ook het moederbedrijf van Chuck E. Cheese en de Amerikaanse tak van broodjesketen Le Pain Quotidien vroegen faillissement aan. Vanwege het virus moesten restaurants hun zaken weken op slot gooien om verspreiding tegen te gaan.