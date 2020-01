Groot alarm over arbeidsmarkt

Als zzp’er Jacob Vermeij (35) van de ladder valt, heeft hij „een fors probleem.” Geen verzekering, geen pensioen. Commissie-Borstlap adviseerde donderdag: Kabinet, doe er wat aan!

Met twee paracetamols achter zijn kiezen, loopt Vermeij deze morgen over de bouwplaats aan de Staverdenseweg in Elspeet. „Iemand in vaste dienst zou zich allang ziek gemeld hebben, een zzp’er niet. ”Gaan met die banaan” is ons motto.”

Advies aan kabinet: Regels rond werk radicaal veranderen

Vermeij maakt zich bij ziekte meer zorgen over zijn planning dan over zijn inkomen. „Ik heb in al die jaren dat ik zzp’er ben al een aardige financiële buffer opgebouwd. Als ik nu een arm of been breek en zes weken thuis zit, kan ik dat wel hebben.”

Anders is dat volgens Vermeij bij jongens die zichzelf per uur verhuren. „Die kunnen eigenlijk niet ziek zijn. Zeker niet als de vaste lasten hoog zijn. Als er weer een crisis in de bouw komt, kan het maar zo zijn dat hun uurloon 3 à 4 euro omlaag gaat en dat kunnen sommigen financieel echt niet hebben.”

Bij Vermeij zou „de wereld er heel anders gaan uitzien” als hij van de ladder valt en een dwarslaesie krijgt. „Ik heb een gezin met zes kinderen, de zevende is op komst. Ik heb privé alleen de minimale verzekeringen. Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering dus.”

Toch relativeert de zzp’er: „Als zo’n ongeluk mij in vaste dienst zou overkomen, krijg ik nog twee jaar salaris doorbetaald en daarna een uitkering. Dat is ook geen vetpot.” Ook vaste werknemers hebben volgens Vermeij geen garanties. „Kijk maar eens hoeveel ontslagen er de laatste tijd in de bouw zijn gevallen.”

Een commissie onder leiding van Hans Borstlap luidde donderdag de noodklok over de scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst aan de ene kant en flexwerkers en zzp’ers zoals Vermeij aan de andere kant. Vooral als mensen ziek of arbeidsongeschikt raken, zijn de verschillen volgens de commissie-Borstlap „enorm.” Daarom moeten alle werkenden, dus ook zelfstandigen, worden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Op zich ziet Vermeij wel iets in zo’n collectieve regeling voor alle zzp’ers. Maar dan moet er wel gekeken worden naar het inkomen en vermogen van die zelfstandigen. „Het is een groot verschil of een zzp’er 20 euro per uur verdient en geen spaarpotje heeft, of een zzp’er die het dubbele verdient en het nodige op de bank heeft staan.”

De commissie-Borstlap pleit ook voor een pot geld zodat alle werkenden zich kunnen ontwikkelen door bijvoorbeeld een bijscholing te volgen. Vermeij heeft daar niet direct behoefte aan.

„Als je een gedreven zzp’er bent, leer je in de praktijk heel veel van anderen. Of je gaat naar een informatie-avond van een leverancier en wordt dan helemaal bijgepraat over een nieuw product. Dat kost niets.”

Jan Schreuders, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU is in grote lijnen tevreden met het advies van de commissie-Borstlap: „Dit rapport geeft het signaal dat het uiterst noodzakelijk is om de arbeidsmarkt te hervormen. Dit kan niemand naast zich neerleggen. Bij deze radicale voorstellen verbleken de maatregelen die het kabinet al heeft genomen om vast werk minder vast en flexwerk minder flexibel te maken.”

„Met de huidige regels kunnen we niet door als je ziet wat er op ons afkomt. Er is echt iets aan de hand”, aldus voorzitter Hans Borstlap. „Als we niets doen krijgen we een clash zoals bij het PFAS en stikstofdossier.”

Fundamentele aanpassingen zijn nodig om het tij te keren, vindt Borstlap. „Die zijn nodig om de Nederlandse economie in de toekomst draaiende te houden. De huidige regels zitten meer in de weg dan dat ze helpen.”